Desperdício de água em Valparaíso (GO) causa cancelamento de aulas e dificuldades no comércio

Em Valparaíso (GO), Entorno do DF, um vazamento em uma adutora de água tratada causa transtornos. Moradores relatam que as aulas no setor Esplanada 2 estão canceladas e o comércio enfrenta dificuldades. A erosão formada está se expandindo com a chuva, agravando a situação. A Saneago afirmou que o fornecimento deve ser normalizado até a tarde desta quarta-feira (19) nos bairros das etapas A, B, C, D, E e Esplanada 3. A população é orientada a usar água com consciência e a denunciar problemas, visto que estas denúncias ajudam as autoridades a lidarem com situações como essa.



