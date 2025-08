Detran autua 38 motoristas por estacionamento irregular em vagas exclusivas

O Detran autuou 38 motoristas que estacionaram sem credencial em vagas exclusivas para pessoas com deficiência e idosos durante uma operação em Águas Claras (DF). Foram vistoriadas as ruas 12 e 13 norte, onde 60 vagas regulamentadas foram verificadas.



A infração gera multa de R$ 293 e sete pontos na carteira. Quatro veículos foram removidos, sendo que um deles tinha a placa clonada e estava com restrições judiciais. O caso foi encaminhado à polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!