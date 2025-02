Detran-DF inicia sinalização e controle de tráfego nas imediações do estádio Mané Garrincha

A partir da meia-noite, o Detran-DF iniciou a sinalização de mudanças no trânsito ao redor do estádio Mané Garrincha, em preparação para o jogo entre São Paulo e Inter de Limeira, que começa às 21h30 e espera reunir 22 mil pessoas. Desde as 16h30, agentes de trânsito estarão no local para organizar o fluxo. O estacionamento do Planetário será exclusivo para táxis. Após o jogo, veículos estacionados na saída A seguirão para a via N1, enquanto os da saída P irão em direção ao Colégio Militar.