Detran multa 80 motoristas por embriaguez em ações de controle no fim de semana

O Detran, com apoio da Polícia Militar, realizou operações de trânsito em várias regiões do Distrito Federal desde a última sexta-feira, incluindo Ceilândia, Lago Norte, Paranoá e Vicente Pires. Foram abordadas 760 pessoas e realizados 680 testes de etilômetro, detectando 80 casos de embriaguez ao volante. Além disso, 35 condutores estavam sem habilitação e 32 com a CNH vencida. Ao todo, 68 veículos foram removidos por irregularidades. As operações continuarão ao longo da semana.



