Detran realiza 550 testes de bafômetro no final de semana no DF

O Detran DF realizou 550 testes de bafômetro durante o final de semana nas regiões da Ceilândia, Sudoeste, Octogonal, Recanto das Emas, São Sebastião, Sol Nascente e Pôr do Sol. Dos motoristas testados, 41 apresentaram nível de álcool considerado criminal. Além disso, 19 condutores estavam sem habilitação e outros 11 com a CNH vencida há mais de 30 dias. Uma bicicleta com motor foi apreendida por falta de documentação adequada. Sete veículos foram recolhidos devido a escapamentos alterados.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!