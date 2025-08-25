Logo R7.com
Detran realiza 550 testes de bafômetro no final de semana no DF

Blitz do Detran resultou em motoristas autuados por alcoolemia e documentação irregular

DF no Ar|Do R7

O Detran DF realizou 550 testes de bafômetro durante o final de semana nas regiões da Ceilândia, Sudoeste, Octogonal, Recanto das Emas, São Sebastião, Sol Nascente e Pôr do Sol. Dos motoristas testados, 41 apresentaram nível de álcool considerado criminal. Além disso, 19 condutores estavam sem habilitação e outros 11 com a CNH vencida há mais de 30 dias. Uma bicicleta com motor foi apreendida por falta de documentação adequada. Sete veículos foram recolhidos devido a escapamentos alterados.

