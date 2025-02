DF tem 589 vagas de emprego com salários de até R$ 3.000

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta quarta-feira (5), 589 vagas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Algumas oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência e os salários chegam a R$ 3 mil. O posto que oferece maior remuneração é o de nutricionista, na Zona Industrial. Outros dois cargos que se destacam pela quantidade de vagas oferecidas, com 30 cada, são para auxiliar de linha de produção, em Brazlândia, e operador de caixa, no Riacho Fundo II. Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da carteira digital ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.