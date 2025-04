Dia do Futebol Feminino: data é incluída no calendário oficial de eventos do DF

O Distrito Federal instituiu o Dia do Futebol Feminino, que será celebrado anualmente em 14 de abril. A data foi incluída no calendário oficial da capital como um reconhecimento aos avanços e desafios do futebol feminino na região. Rubi Suzie, atleta do Minas Brasília , destacou o aumento do reconhecimento do esporte nos últimos anos, impulsionado por leis de incentivo.



Athirson Mazzoli, secretário nacional de Futebol, relembrou as proibições que as mulheres enfrentaram entre 1941 e 1979 e ressaltou a importância das políticas públicas no desenvolvimento da modalidade.



O evento também serve como um incentivo à ampliação de iniciativas como o Compete Brasília, que contribuem para o crescimento do futebol feminino e políticas públicas voltadas ao esporte. Além disso, Brasília está se candidatando para sediar a Copa do Mundo de 2027, reforçando seu compromisso com o futebol feminino.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!