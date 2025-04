Dicas para programação de final de semana em Brasília com entrada gratuita

O zoológico de Brasília e o Jardim Botânico oferecem entrada gratuita aos domingos por meio do programa Lazer Para Todos. O zoológico funciona das 8h30 às 17h e possui 13 linhas de ônibus que atendem a região. O Jardim Botânico opera das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h30 e é acessado por oito linhas de ônibus. Aos domingos, o transporte público também circula gratuitamente na cidade.



