Distraída com fones de ouvido, mulher se assusta com ônibus, cai e bate a cabeça no chão

Uma mulher se feriu ao cair próximo à Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, enquanto atravessava a pista distraída com fones de ouvido. Testemunhas afirmaram que ela se assustou com a aproximação de um ônibus, perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça no chão. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente, prestou socorro e transportou a vítima para o Hospital de Base, onde foi confirmada que ela está fora de perigo.



