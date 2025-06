Distrito Federal registra menor taxa de homicídios desde 1977

Em 2024, o Distrito Federal registrou a menor taxa de homicídios em décadas, com 207 vítimas, uma redução de 12% em relação ao ano anterior. Sete regiões administrativas não tiveram registros de assassinato.



O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, destacou políticas de participação comunitária e enfoque em áreas com maior criminalidade. Medidas como o fechamento de distribuidoras de bebidas à meia-noite e investimentos em tecnologia para monitoramento foram implementadas. Avelar afirmou: "A segurança pública está no caminho correto e queremos transmitir também a sensação de segurança à população."



