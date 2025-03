Duas mulheres morrem por feminicídio no DF neste fim de semana

Duas melhores morrem por feminicídio no DF neste final de semana. Maria José Ferreira, de 31 anos, e Dayane Carvalho, de 35 anos, foram mortas pelos companheiros.



Maria José Ferreira, de 31 anos, foi morta na madrugada desta segunda-feira no Recanto das Emas, Distrito Federal. Neilton Pereira Soares, de 41 anos, confessou ter atacado a companheira com uma faca diante dos três filhos pequenos, de 11, 8 e 4 anos. Neilton foi preso no local e confessou o crime.



Dayane Carvalho, de 35 anos, foi o quinto feminícidio. Ela foi morta pelo marido em Sobradinho (DF).



