Duas pessoas ficam feridas após queda de tenda em evento religioso na Asa Norte (DF)

Duas pessoas ficaram feridas após uma tenda desabar no pátio de uma igreja na Asa Norte (DF), durante um evento religioso. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram uma idosa de 74 anos com dores e um corte na testa. Além dela, um homem foi atendido e levado ao hospital por funcionários do SAMU. As causas da queda da estrutura estão sendo investigadas.