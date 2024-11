Duas pousadas irregulares na Asa Sul (DF) são fechadas pela Secretaria DF Legal

Duas pousadas irregulares nas quadras 700 da Asa Sul foram fechadas pela Secretaria DF Legal após decisão judicial. A primeira, no bloco 'M' da 707 Sul, foi interditada em setembro e multada em R$ 1.047,10. Durante a operação, foram apreendidas camas e colchões, além de irregularidades no local. A segunda pousada, no bloco 'A' da 706 Sul, também estava interditada e multada em R$ 4.221,30. Após descumprirem a interdição, os responsáveis receberam uma nova multa de R$ 2.814,20.