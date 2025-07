Dupla é investigada por tentativa de estelionato contra ex-deputado distrital

Policiais civis do Distrito Federal e do Ceará cumprem mandados judiciais contra um grupo suspeito de fraudes na internet. Os investigados são dois homens envolvidos em uma tentativa de estelionato contra clientes de um escritório de advocacia e um ex-deputado distrital.



A dupla é acusada de praticar o golpe do falso advogado, que consiste em informar às vítimas que elas têm créditos a receber em ações judiciais, mas cobram taxas indevidas para liberar esses valores. Durante as buscas, um celular foi encontrado e será periciado.



A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) alerta para a importância de verificar a veracidade de informações recebidas, contatando diretamente os advogados ou escritórios conhecidos para evitar cair em fraudes.



