Edição especial do Bora de Bike anima Planaltina de Goiás em aniversário da cidade

No último domingo, às 7 horas da manhã, ocorreu o Bora de Bike em Planaltina de Goiás, celebrando o aniversário da cidade. Centenas de pessoas participaram do passeio de 10,5 quilômetros, promovendo Saúde e inclusão familiar. Vilma e Beth, sempre animadas, foram alguns dos destaques entre os participantes. O pequeno Dereck pedalou pela primeira vez, animado com a experiência. Durante o percurso, foram oferecidos alimentos e bebidas aos ciclistas. O evento, repleto de música e sorteios de bicicletas, foi promovido pela RECORD. Além disso, reforçou a importância da segurança no trânsito e do respeito mútuo entre motoristas e ciclistas, promovendo um estilo de vida saudável.



