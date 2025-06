Época marcada pela seca deu espaço a chuvas e muita neblina no Distrito Federal

O Distrito Federal enfrenta um clima atípico para junho, com chuvas e uma queda expressiva de temperatura. As precipitações atingiram áreas como Samambaia e Gama, resultado de uma frente fria, segundo o meteorologista Olívio Bahia. Ele relatou que as temperaturas devem cair ainda mais nos próximos dias, podendo chegar a 8 graus.



O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta sobre a baixa umidade e o frio, orientando os moradores a se agasalharem e a tomarem cuidado com problemas respiratórios. É importante manter-se hidratado e evitar queimadas, pois há risco de incêndios devido à seca. Apesar do frio, o inverno, que começou em 20 de junho, está previsto para ser dentro da normalidade.



