Escola no Guará ensina respeito às diferenças em atividades lúdicas para crianças

Na Escola Classe I do Guará, alunos aprendem sobre as consequências do bullying através da "trilha do bullying", que usa jogos para ensinar sobre atitudes positivas e negativas. A professora Tiffany Carvalho implementou o uso de rodas de conversa e cartazes para reforçar a gentileza.



O projeto "Pais nas Escolas" inclui famílias nesse processo educativo. O Programa Na Moral, agora obrigatório em todas as escolas do DF, promove valores de ética e cidadania. Além disso, a Polícia Militar participa de ações preventivas, orientando pais a monitorar a rotina escolar dos filhos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!