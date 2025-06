Estudante fica em estado grave após ser esfaqueado em tentativa de assalto no DF

Em Samambaia (DF), um adolescente de 17 anos foi esfaqueado ao defender seu amigo de 15 anos durante uma tentativa de assalto ao voltarem da escola. Ele está hospitalizado com um pulmão perfurado por uma das facadas. A mãe recebeu a ligação enquanto trabalhava e correu para a UPA local.



Familiares e a comunidade pedem por maior segurança e justiça, destacando que o criminoso ainda não foi identificado. A Polícia Militar do DF informou que atua nas áreas críticas conforme a disponibilidade de recursos e enfatizou a importância de os moradores registrarem ocorrências para auxiliar no planejamento das ações de segurança.



