Falsa empresa de embalagens é alvo de operação por sonegação de impostos

Uma empresa de embalagens foi desarticulada por fraude fiscal. Setenta agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária e servidores da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal cumpriram 16 mandados de busca em endereços no Lago Sul e em cidades como Campinas, Jaguariúna e Suzano, além de Florianópolis.



Com apoio das polícias estaduais, a operação mirou uma quadrilha que criava "empresas noteiras" para emitir notas fiscais falsas e gerar "créditos podres", lesando os cofres públicos em mais de R$ 47 milhões desde 2018.



Foram apreendidos 41 veículos de luxo e 32 imóveis, incluindo um complexo industrial. Os envolvidos responderão por sonegação fiscal, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que totalizam mais de 24 anos.



