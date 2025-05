Família de idoso oferece recompensa de R$ 10 mil por informações sobre seu paradeiro

Um idoso de 70 anos está desaparecido desde 16 de abril e foi visto pela última vez em Santa Maria, depois do Vale do Pedregal (DF). A família, desesperada e temendo por sua saúde, oferece R$ 10 mil de recompensa por informações que levem ao seu paradeiro.



Pascoal Oliveira Ramos, que sofre de hidrocefalia e necessita de medicação, é descrito como um homem alegre e apaixonado por dança. Enquanto centenas de cartazes são espalhados por várias cidades, familiares se revezam em buscas dia e noite. "Tem sido um tormento", diz sua filha, que pediu para não passarem trotes. Para ajudar, entre em contato pelo telefone: 992046157.



