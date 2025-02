Famílias desabrigadas vão receber auxílio, diz administrador do Recanto das Emas

No Recanto das Emas, um incêndio devastador destruiu barracos, deixando muitas famílias desabrigadas. O administrador Carlos Dalvan esteve no local desde a madrugada, coordenando ações de apoio. "Chegamos aqui por volta de três horas da manhã... as famílias estavam no meio da rua, desesperadas", disse ele. Felizmente, não houve feridos graves. As famílias estão temporariamente abrigadas no ginásio Tatuzão e recebem auxílio aluguel. A situação é crítica; muitas pessoas necessitam de doações e suporte emocional devido às perdas significativas. "É desolador ver que o seu lar... está debaixo do fogo", relatou uma moradora. A comunidade se une em solidariedade, buscando superar a tragédia juntos.



