Febraban alerta sobre golpes aplicados por falsos entregadores

Criminosos usam táticas diversas para obter informações de cartões de crédito

DF no Ar|Do R7

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu um alerta sobre quadrilhas que se passam por falsos entregadores para aplicar golpes utilizando cartões de crédito. Os criminosos se apresentam oferecendo serviços ou produtos nas residências e solicitam pagamento de taxas. Durante o processo, eles capturam as informações do cartão em maquininhas com visor quebrado, aproveitando a oportunidade para fraudar.

A Febraban recomenda nunca entregar seu cartão a terceiros, ativar alertas por SMS para monitorar transações em tempo real, e ter cuidado com presentes inesperados. Para se proteger do golpe do falso taxista, recomenda-se utilizar táxis por aplicativos ou pegar somente em pontos credenciados.

