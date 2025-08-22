Festival AnimaMix em Brasília oferece arte e cultura para todas as idades

O Festival AnimaMix ocorre em Brasília desta sexta-feira (22) até domingo (24) no gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano. O evento inclui teatro, circo, oficinas e gastronomia. Artistas como Marina Sena, Maria Gadu, Mart'náliae Jota.Pê se apresentarão.



A programação também conta com o espetáculo Vital, o musical dos Paralamas, em homenagem aos 40 anos da banda, e atividades para crianças no parque de diversão. Ingressos variam entre R$ 20 a R$ 40 disponíveis pelo site do evento.



