Filme brasiliense premiado 49 vezes terá sessão especial no Cine Brasília

"Capitão Astúcia", dirigido por Felipe Gontijo, está em cartaz no Cine Brasília. A produção destaca a história de Luís, um letrista de quadrinhos que se torna um super-herói aos . Sua jornada é marcada por desafios familiares, especialmente com seu filho Rogério, que deseja trazê-lo de volta à realidade. Interpretado por André Deca, o filme se inspira na obra clássica "Don Quixote", explorando temas como sonhos incontroláveis e relações delicadas entre pais e filhos idosos. Desde seu lançamento, acumulou 49 prêmios nacionais e internacionais, cativando públicos de todas as idades.