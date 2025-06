Flagrante: dupla é investigada por furto em farmácia no DF

Duas mulheres são investigadas por furto em uma farmácia no Distrito Federal. Imagens de segurança mostram as suspeitas entrando no estabelecimento e se passando por clientes. Enquanto uma delas distrai os funcionários no balcão, a outra coloca diversos produtos na bolsa.



Um boletim de ocorrência aponta que uma funcionária da farmácia pode ter auxiliado as suspeitas. O responsável pelo comércio ainda não divulgou o valor do prejuízo, mas a polícia já está investigando o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!