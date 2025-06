Frio exige atenção: saiba como proteger seu pet de resfriados no inverno

A doutora Lindiene Samayana, do Hospital Veterinário Público em Taguatinga, compartilha cuidados essenciais para animais durante o inverno. Ela alerta que cães podem apresentar sintomas de doenças respiratórias, como tosse e falta de apetite, e recomenda manter as vacinas em dia e os pets aquecidos.



