Furto de bateria de carro em Arniqueira (DF) é registrado por câmeras de segurança

Uma mulher teve a bateria do carro furtada em Arniqueira (DF). Câmeras registraram dois homens se aproximando do veículo estacionado, mas o primeiro tentou levar a bateria e não conseguiu. Ele retornou com um comparsa para completar o furto.



A vítima estava na casa do irmão e relatou o impacto do furto em sua rotina: "Eu trabalho com o carro, vou para cima e para baixo, então eu preciso dele. Hoje foi um dia atípico, não trabalhei, minha filha não foi para a escola."



Segundo a Secretaria de Segurança Pública, até abril deste ano, foram registrados 12 furtos desse tipo, uma melhora em relação aos 14 ocorridos no mesmo período do ano passado. A Polícia Militar recomenda que a população acione as autoridades em situações suspeitas e invista em mecanismos de proteção para os veículos.



