Furto de fiação deixa principal avenida da QNR, em Ceilândia (DF), às escuras

Os moradores da QNR em Ceilândia (DF) relatam que a principal avenida está sem iluminação pública há quase três semanas devido ao furto de fiação. A situação gera preocupações com a segurança dos pedestres que transitam no escuro durante a noite.



João, um dos moradores, destaca a insegurança: "As pessoas voltam do trabalho à noite e é um verdadeiro perigo". Eles têm entrado em contato com a CEB, mas não receberam respostas satisfatórias. "Já enviamos vários protocolos e nada foi resolvido", acrescenta João. A comunidade aguarda uma solução para restabelecer a iluminação na área.



