GDF intensifica fiscalização contra descarte irregular de lixo para combater dengue

O Governo do Distrito Federal está intensificando a fiscalização do descarte irregular de lixo para combater a proliferação da dengue durante o período chuvoso. O Batalhão Ambiental e a DF Legal participarão das ações utilizando novos equipamentos, como drones. Em 2024, foram registrados 278 mil casos prováveis de dengue no DF. As multas por descartar lixo podem chegar até R$ 290 mil, e denúncias podem ser feitas pelo número 162 ou pelo site participa.df.gov.br.