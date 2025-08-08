Logo R7.com
Golpe do Pix: farmácia no Noroeste (DF) tem prejuízo de mais de R$ 8 mil

Mulher foi presa após aplicar golpes em farmácias e possui um extenso histórico criminal relacionado a estelionatos

DF no Ar|Do R7

Uma farmácia localizada no Setor Noroeste (DF) sofreu um golpe que resultou em um prejuízo de mais de R$ 8 mil. A autora dos crimes utilizava o WhatsApp para fazer pedidos e fingia realizar pagamentos via Pix. "Deve ter mais ou menos um mês que a gente percebeu o golpe, mas ele vem acontecendo desde abril", afirma a proprietária Flávia. A polícia prendeu uma mulher de 35 anos com produtos roubados. Ela possui um extenso histórico criminal relacionado a estelionatos e usava documentos de parentes para as transações fraudulentas.

