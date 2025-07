Governo considera usar Fundo Amazônia para combater incêndios no Cerrado

O governo federal analisa a utilização de recursos do Fundo Amazônia para fortalecer ações de prevenção e combate a incêndios no Cerrado. O Ministério da Justiça informa que cerca de R$ 150 milhões poderão ser investidos em apoio ao corpo de bombeiros em cinco estados e no Distrito Federal.



A transferência dos recursos está sob avaliação do BNDES, conforme um decreto que permite destinar até 20% dos fundos a outros biomas brasileiros. A recuperação do Fundo Amazônia em 2023 já resultou no repasse de R$ 405 milhões para o apoio aos bombeiros da Amazônia Legal.



Dados indicam que Cerrado e Amazônia foram responsáveis por 86% das áreas queimadas no Brasil entre 1985 e 2025. É importante lembrar a necessidade de evitar atividades que possam iniciar incêndios, especialmente durante a seca.



