Governo Federal decide nesta terça (15) sobre volta do horário de verão; você é contra ou a favor?

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, vai se encontrar nesta terça-feira (15) com os representantes da área técnica da pasta para decidir se o Brasil vai adotar o horário de verão neste ano. Entre as razões estão a seca intensa e os incêndios florestais que atingem o território brasileiro. A medida é uma tentativa de diminuir o consumo de energia e frear as emissões de carbono. Presidente Lula já deu o aval para a implementação.