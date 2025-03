Gratuidade no Zoológico de Brasília atrai visitantes no final de semana

O zoológico de Brasília abriu suas portas gratuitamente aos domingos e feriados, atraindo milhares de visitantes em um domingo ensolarado. Ana Beatriz, recém-chegada do Rio de Janeiro, aproveitou para levar suas filhas, Melinda e Alicia, para conhecer os animais. "Estou achando uma maravilha", comentou.



Comerciantes locais esperam que a gratuidade aumente as vendas de lanches e souvenirs. A direção do zoológico informou que a visitação típica de 6 mil pessoas aos domingos deve dobrar devido à nova medida. Emanuella, que celebrou seu aniversário no local, elogiou a economia gerada pela gratuidade das entradas.



