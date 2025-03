Homem com 34 passagens é preso após mais de 20 anos de furtos no Lago Norte A prisão ocorreu após operação conjunta da Polícia Civil e do Instituto de Identificação, que analisaram imagens de segurança

DF no Ar|Do R7 17/03/2025 - 11h03 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share