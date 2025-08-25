Homem com mandado de prisão em aberto prisão por duplo homicídio é preso no DF

Um homem com mandado de prisão em aberto por duplo homicídio qualificado foi preso na manhã de sábado (23), em Taguatinga Norte (DF). Roberto Leles de Oliveira foi condenado pelo Tribunal do Júri de Minas Gerais a 28 anos de prisão em regime fechado por duplo homicídio, ocorrido em 2006 na BR-040.



Ele provocou uma batida fatal enquanto perseguia uma das vítimas, que havia denunciado desvios de recursos da faculdade cidade de João Pinheiro, onde Roberto trabalhava.



O Superior Tribunal de Justiça confirmou a sentença em setembro de 2024, determinando o início imediato do cumprimento da pena. O detido foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição da justiça.



