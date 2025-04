Homem de 24 anos morre afogado em rio no Entorno do DF durante pescaria

Um homem de 24 anos morreu afogado no Rio São Bartolomeu durante uma pescaria na Fazenda Gameleira, a aproximadamente 70 km de Luziânia, em Goiás. O Corpo de Bombeiros de Goiás realizou buscas e encontrou o corpo a quatro metros de profundidade e a 15 metros da margem do rio. Segundo amigos que estavam no local, a vítima tentou desprender um anzol preso quando começou a se debater. O corpo foi encaminhado ao IML.



