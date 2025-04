Homem é encontrado morto em Samambaia (DF) e polícia investiga circunstâncias do caso

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 39 anos em Samambaia Sul, após disparo de arma de fogo em seu peito. A companheira do homem fugiu do local levando a arma. A investigação tenta descobrir se o tiro foi acidental ou intencional. A mulher estava em liberdade condicional, o que a levou a fugir. O corpo foi encontrado em uma casa abandonada, que, segundo vizinhos, era usada como ponto de uso de drogas, levantando a hipótese de acerto de contas.



