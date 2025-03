Homem é flagrado ameaçando mulher com facão e roubando clínica em Samambaia

A polícia investiga um assalto ocorrido em uma clínica odontológica em Samambaia. Um homem armado com uma faca ameaçou a recepcionista e roubou o telefone antes de fugir. Funcionários da clínica tentaram impedir a fuga do assaltante, mas sem sucesso. A população pode denunciar informações sobre o suspeito pelos números 197 ou 190, garantindo anonimato.



