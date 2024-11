Homem é morto dentro de padaria em Sobradinho (2), no DF

Um cliente de uma padaria foi morto nesse domingo (17). O caso aconteceu em Sobradinho 2, no Distrito Federal, entre 7h e 8h20, na QMS 30. Segundo relatos, o suspeito teria sacado uma arma e efetuado diversos disparos contra um dos clientes que comprava pão no estabelecimento. Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem foge do local em um carro preto. Ele é procurado pela polícia. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no local. Segundo investigação da polícia, a vítima e a esposa estavam no DF há um mês, supostamente fugindo de uma briga familiar onde já haviam sido ameaçados por um dos primos da mulher.