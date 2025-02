Homem é preso após tentar fugir de roubo a farmácia em Ceilândia

Um homem foi preso durante um roubo a uma farmácia em Ceilândia. Câmeras de segurança registraram sua tentativa de fuga com um cobertor sobre a cabeça, por volta das 4h30 da madrugada. Ele arrombou a porta da loja com uma barra de ferro e levou vários produtos. A polícia agora investiga se ele atuou sozinho ou teve ajuda.



