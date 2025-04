Homem é preso por extorquir pai idoso no DF; disse que queria apenas sua parte na herança

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela polícia civil no Recanto das Emas (DF), após ser acusado de extorquir seu pai, um idoso de 76 anos. Ele exigia R$ 80 mil, ameaçando expor supostas traições do pai. O suspeito enviou áudios ameaçadores, dizendo: "Se não resolver esse problema, a gente vai te caçar". A insatisfação surgiu após o irmão pedir adiantamento da herança para tratamento de saúde. O homem preso já tinha passagens por crimes como injúria e ameaça. A pena prevista é de quatro a dez anos de prisão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!