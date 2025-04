Homem é preso por furtar armas e joias de apartamento na Asa Norte (DF)

A Polícia Civil cumpriu dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão após o furto de armas e joias de um apartamento na quadra 110 da Asa Norte (DF), no dia 22 de março. Um homem de 24 anos foi detido, tendo aproveitado uma saída temporária da prisão para cometer o crime. Ele agiu com dois cúmplices ainda não identificados. As investigações levaram à realização dos mandados em Ceilândia e Águas Lindas. As armas furtadas pertenciam a um colecionador e caçador. A polícia solicita informações sobre os suspeitos pelo número 197, garantindo anonimato.



