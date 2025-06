Homem é resgatado após se afogar no Lago Paranoá, no DF

Um homem de 37 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após se afogar no Lago Paranoá, no DF, na manhã do último sábado (7). O incidente ocorreu próximo à ponte JK. Testemunhas indicaram o local onde ele havia desaparecido e mergulhadores encontraram a vítima submersa a cerca de 5 metros de profundidade. Ele estava em parada cardiorrespiratória e recebeu manobras de reanimação por 15 minutos antes que os batimentos cardíacos fossem restabelecidos. A vítima foi levada inconsciente ao hospital.



