Homem em surto psicótico é contido pela polícia em Taguatinga (DF)

Um homem de 56 anos foi contido pela Polícia Militar em um condomínio na QI 12 de Taguatinga (DF). Vizinhos acionaram o 190 devido a gritos e comportamento agressivo do morador. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem fora do apartamento com uma faca. Ele se entregou sem resistência.



No imóvel, foram encontrados medicamentos controlados, bebidas alcoólicas e um revólver de brinquedo. O homem recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao hospital antes de ser levado à delegacia local.



