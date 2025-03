Homem fica gravemente ferido após ser eletrocutado em poste de iluminação no Cruzeiro

Um homem de 56 anos ficou gravemente ferido após ser eletrocutado em um poste de iluminação pública no Cruzeiro. O incidente ocorreu na noite de sábado (22) em um beco. Ele permanece em coma induzido na UTI do Hospital Regional da Asa Norte. A empresa responsável pelos postes informou que não há risco adicional, que o poste não tinha fiação solta e que o problema foi identificado como uma falha na fiação subterrânea. A delegacia local investiga o caso.



