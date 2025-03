Homem morre em acidente após colidir com poste de energia e capotar no Entorno do DF

Um homem morreu em um acidente de carro na região de Águas Quentes, Entorno do Distrito Federal. O veículo capotou após colidir com um poste e derrubar um transformador de energia. A vítima não portava documentos e aparentava ter aproximadamente 50 anos. Ela foi encontrada fora do veículo com fraturas expostas e ferimentos pelo corpo.



Os bombeiros declararam a morte no local e solicitaram o desligamento da energia pela Neoenergia para atendimento da ocorrência. O incidente reforça a importância de cuidados redobrados no trânsito, especialmente durante os finais de semana.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!