Homem preso por violência doméstica em Sobradinho é encontrado morto na delegacia

Um homem foi preso em Sobradinho por violência doméstica e encontrado morto dentro da cela da 35ª Delegacia de Polícia, em Sobradinho 2. Ele foi detido no domingo (2) e estava sozinho quando os agentes o encontraram desfalecido pela manhã. A camiseta dele estava enrolada ao pescoço e à grade da cela. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso, que pode envolver um possível suicídio. O homem tinha histórico de problemas emocionais e tentativas anteriores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!