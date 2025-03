Homem tem suspeita de traumatismo craniano após atropelamento no Lago Sul

Um atropelamento no Lago Sul deixou um homem de 38 anos ferido. Ele foi encontrado pelos militares com dores na cervical e nas pernas, além de suspeita de traumatismo craniano. Ele estava consciente, mas desorientado. O veículo envolvido foi identificado e o homem foi levado ao Hospital de Base para atendimento médico. A Polícia Militar também compareceu ao local do incidente. Não há informações completas sobre a dinâmica do acidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!