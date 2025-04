Ibaneis Rocha destaca honra ao assumir cadeira na Academia Brasiliense de Direito

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, foi empossado como membro da Academia Brasiliense de Direito em cerimônia no Palácio do Buriti. O presidente da Academia relembrou o sucesso dele no meio jurídico.



"Estou muito feliz com a honraria e com o convite para ser associado e tenho certeza que no momento que eu estiver um pouco afastado do governo e da política eu posso ajudar ainda mais" destacou o governador.



Com presença do procurador-geral da República, Ibaneis ocupa a cadeira 24, cujo patrono é Saulo Ramos, e destacou sua trajetória e iniciativas de apoio a jovens advogados. Advogado e ex-presidente da OAB-DF, entre os anos de 2013 e 2015, Ibaneis relembrou o início da carreira.



