Idosa fica ferida ao ser atingida por portão de ferro que caiu em Ceilândia

Uma idosa de 64 anos ficou ferida depois que um portão de ferro caiu sobre ela em Ceilândia. O incidente foi flagrado por câmeras de segurança. A idosa caminhava com dificuldade e se apoiava na grade no momento do acidente. Vizinhos ouviram os gritos dela e rapidamente prestaram socorro, conseguindo levantar o portão. Ela sofreu apenas alguns arranhões e já retornou para casa. Moradores relataram que o local onde ocorreu o incidente é uma área invadida.



